Ottima come secondo, buonissima come condimento per la pasta e perfetta anche come piatto unico: la seppia in padella con patate e piselli è una preparazione semplice e versatile che unisce sapori golosi e delicati di mare e di terra.

Vediamo insieme come prepararla:

Ingredienti per 3 persone

1 kg di seppia da pulire

1 cipolla piccola

5 patate medie

300 gr di piselli (anche surgelati)

1/2 bicchiere di vino bianco

2 bicchieri circa di acqua

sale e pepe

olio extravergine di oliva

prezzemolo

Preparazione

Per prima cosa, pulite bene la vostra seppia. Apritela con delle forbici in modo da poter estrarre facilmente l'osso e, se presente, la sacca d'inchiostro (fatelo delicatamente, così non vi sporcherete), eliminate anche le appendici interne, il dente e pulite bene la testa eliminando gli occhi e le interiora. Eliminate anche la pelle (vi basterà farà qualche incisione e poi tirarla via con le mani).

Lavatela bene la seppia sotto l'acqua corrente, poi tamponatela con carta assorbente e infine tagliatela a listarelle doppie (almeno un cm).

In un'ampia padella, fate soffriggere la cipolla affettata finemente con un bel giro d'olio. Aggiungete le listarelle di seppia e fatele rosolare rigirandole un paio di volte. Versate il vino bianco e lasciatelo sfumare qualche minuto a fiamma vivace.

A questo punto, unite le patate tagliate a tocchetti non troppo grandi. Rosolate tutto per qualche minuto, e poi versate 2 bicchieri d'acqua. Coprite con un coperchio (meglio se in vetro temperato) e proseguite a fiamma dolce le patate a metà cottura circa. Aggiungete quindi i piselli, sale e pepe a piacere e un bel ciuffo di prezzemolo lavato e tagliuzzato.

Completate la cottura senza coperchio, in modo che i liquidi evaporino completamente (seppia e patate dovranno essere morbide, ma le patate non dovranno sfaldarsi). Servite aggiungendo prezzemolo fresco su ogni piatto.

NOTE:

Potete utilizzare questo ottimo piatto anche come condimento per la pasta (mezze maniche o formati simili), vi basterà 'allungarlo' con un po' d'acqua di cottura.

