Scialatielli vongole e zucchine: la ricetta napoletana

Una versione meno tradizionale, ma altrettanto squisita, del classico scialatiello allo scoglio. Mentre quest’ultimo viene preparato con un mix di frutti di mare (cozze, vongole, gamberi o calamari), la ricetta che vi proponiamo oggi prevede solo vongole e zucchine. Il segreto per la buona riuscita di questo piatto, tipico napoletano, risiede nella freschezza delle vongole e, naturalmente, nel tipo di pasta da utilizzare. Gli "scialatielli" sono uno squisito formato tipico della costiera amalfitana, e nascono dall'inventiva dello chef Cosentino nel 1978. Il nome deriva, probabilmente, dalla fusione di due parole del dialetto napoletano, ovvero, “scialare” (godere) e “tiella” (padella). Ma vediamo qual è la ricetta per preparare lo scialatiello vongole e zucchine.

Ingredienti per 4 persone:

400 gr di scialatielli

800 gr di vongole

2 spicchi di aglio

1 peperoncino

3 zucchine

qualche foglia di basilico

olio extravergine di oliva

sale

Procedimento:

Mondate e tagliate a listarelle (o a rondelle) le zucchine e fatele appassire in una padella con uno spicchio di aglio e un goccio di olio. Lasciate spurgare le vongole in acqua salata per circa 2 ore. Sciacquatele sotto acqua corrente e fatele aprire in un tegame con un soffritto di olio, aglio e peperoncino. Unite le zucchine e levate dal fuoco. In abbondante acqua salata fate lessare gli scialatielli scolandoli al dente. Mantecateli nel sugo aggiungendo un goccio di olio a crudo e qualche foglia di basilico tritato. Servite ben caldi.

Fonte della ricetta: “La cucina napoletana” di Eduardo Estatico e Gerardo Gagliardi