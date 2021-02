Scaloppine al vino bianco: ricetta facile e veloce

Golose, facili e veloci da preparare, le Scaloppine al vino bianco sono un secondo piatto a base di carne tradizionale e perfetto per il pranzo o la cena settimanale.

Per questa ricette, potete scegliere sia fettine di manzo (fesa interna o "punta di natica" per i napoletani. Questa è anche la carne che abbiamo scelto noi e che vedete in foto) che di vitello.

Per il resto: burro, olio, vino bianco e prezzemolo. Insomma, pochi ingredienti, ma tantissima bontà.

Vediamo insieme come preparare le scaloppine al vino bianco:

Ingredienti per 2 persone:

2 o 4 (se molto piccole) fettine sottili di manzo (fesa interna) o vitello

1/2 bicchiere di vino bianco secco

1 una noce di burro

olio extra vergine di oliva q.b. (facoltativo)

sale e pepe

prezzemolo (lavato e asciugato)

farina q.b.

Preparazione

Infarinate bene le fettine di carne, facendo attenzione che la siano ricoperte da entrambi i lati.

In un'ampia padella, versate un filo d'olio (potete anche ometterlo) e aggiungete una bella noce di burro. Fate sciogliere il burro e poi aggiungete le fettine di carne. Fatele rosolare brevemente, rigirandole affinché si colorino da entrambi i lati.

Condite le fettine con sale e pepe, aggiungete il vino bianco, abbassate la fiamma e ultimate la cottura. In breve tempo, la carne sarà cotta e otterrete anche una gustosa cremina di condimento. Spegnete il fuoco, aggiungete del prezzemolo fresco tritato e servite subito.

