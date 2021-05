Salsiccia di tonno: la ricetta napoletana

Un piatto estivo, sfizioso e facile da preparare, che può essere servito sia come secondo che come antipasto

Il salame di tonno è un piatto di pesce sfizioso e molto saporito, perfetto da mangiare nelle calde giornate estive. La preparazione è velocissima e prevede una fase di cottura e una di riposo. Può essere servito come antipasto o secondo piatto, accompagnato da un'insalata fresca di stagione oppure da verdure lesse. Di seguito vi indichiamo tutti i passaggi per prepararlo.

Ingredienti per 4 persone:

2 etti di tonno fresco (o di sott’olio sgocciolato)

3 uova intere

50 gr di parmigiano grattugiato

olio evo (se il tonno è fresco)

50 gr di pangrattato

sale

pepe

Procedimento:

Ponete tutti gli ingredienti in un piatto fondo amalgamando con la mano, poi prendete un tovagliolo di tela, stendetelo su un piano, prendete l’impasto cercando di dargli la forma di un salame e avvolgetelo nel tovagliolo. Poi legate le due estremità con spago da cucina. Mettete il salame in una teglia con acqua fredda sul fuoco, tanta da coprire il salame, fatelo bollire per 20/30 minuti. Lasciatelo raffreddare per circa 3 ore. Trascorso il tempo, rimuovete la carta e tagliatelo a fette di un centimetro. Servitelo con maionese, insalata e olive.

Fonte della ricetta: “Frijenno magnanno. Le mille e una… ricetta”, raccolta di ricette tipiche campane presentata da Luciano De Crescenzo