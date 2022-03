Salame di cioccolata: la ricetta napoletana

Chi non conosce il golosissimo salame di cioccolato, così amato dai grandi e dai piccini. Si tratta di un dolce a base di cioccolato e biscotti che ricorda un salame sia per la forma che per la bianca copertura realizzata con lo zucchero a velo. Viene chiamato anche salame turco, non per le origini, ma per il suo colore che ricorda la pelle dei Mori. La sua ricetta compare per la prima volta negli anni ’70 nel ricettario “Manuale di Nonna papera”. Da allora si è diffuso in molte città italiane, tra cui Napoli, dove solitamente si prepara nel periodo pasquale. La sua ricetta la troviamo, infatti, nel rinomato libro di ricette partenopee “Frijenno Magnanno”. Vediamo come si prepara e quali ingredienti sono necessari.

Ingredienti:

500 gr di biscotti comuni (Oro Saiwa - Maria)

100 gr di ameretti

100 gr di burro

200 gr di zucchero

3 uova

1 bustina di zucchero a velo

100 gr di cacao amaro

1 bicchierino di liquore - Strega - Rhum

Procedimento:

Si macinano i biscotti e gli amaretti. Si sbattono i tuorlo d’uova insieme al burro e allo zucchero e versateci il cacao a pioggia. Montare a neve l’albume delle uova. Impastare il tutto in un recipiente e modellare a forma di salame. Si può a piacimento cospargere mandorle tritate e pezzettini di cioccolata. Spruzzare con liquore aromatico (Rhum-Gin-Strega). Cospargere, infine, lo zucchero a velo. Servire possibilmente dopo aver tenuto a freddo in frigo.

Fonte della ricetta: “Frijenno magnanno. Le mille e una… ricetta”, raccolta di ricette tipiche campane presentata da Luciano De Crescenzo