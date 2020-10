Rotolo Tiramisù con crema al mascarpone e caffè

Una pasta biscotto soffice e delicata farcita con crema al mascarpone e caffè. Un dolce che ricorda i sapori del classico (e buonissimo) tiramisù, ma senza uova crude.

Tagliate a fette il vostro Rotolo Tiramisù e otterrete tante golosissime girelle tutta da gustare!

Preparariamolo insieme in pochissime mosse:

Ingredienti

Per la pasta biscotto al caffè:

4 uova a temperatura ambiente

80 gr di zucchero

80 gr di farina

50 ml di caffè amaro a temperatura ambiente

50 ml di olio di semi

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

1 cucchiaino di lievito per dolci

Per la crema al mascarpone e caffè:

250 gr di mascarpone

60 gr di zucchero a velo vanigliato

2 tazzine colme di caffè a temperatura ambiente (per un gusto più forte aggiungete nell'espresso anche 2-3 cucchiaini di caffè solubile)

100 ml di panna per dolci già zuccherata (fredda di frigorifero)

caffè q.b. per la bagna

cacao amaro per decorare

Preparazione

Per prima cosa, aprite le uova e separate i tuorli dagli albumi mettendoli in due terrine capienti. Montate prima gli albumi a neve ben ferma, man mano che li montate aggiungete anche circa la metà dello zucchero.

Passate poi a montare i tuorli con lo zucchero rimanente fino a ottenere una crema gonfia e chiara, aggiungete ora l'olio, il caffè, la vaniglia e mescoltate. Unite la farina e il lievito e mescolate ancora delicatamente. Infine, aggiungete l'albume a cucchiaiate e mescolate delicatamente con una spatola, con movimenti dal basso verso l'alto. Il composto dovrà essere soffice e gonfio, fate attenzione a non smontarlo.

Versate l'impasto su una leccarda da forno rivestita con carta forno, livellate bene la superficie con la spatola e cuocete in forno già caldo a 190° per circa 10-12 minuti. Fate attenzione alla cottura.

Sfornate la pasta biscotto e capovolgetela subito, con delicatezza, su un altro foglio di carta forno. Lasciatela raffreddare e poi elminate il primo foglio di carta forno.

Preparare la crema al mascarpone: In una terrina capiente mettete il mascarpone, lo zucchero a velo, il caffè e mescolate con una frusta elettrica. Versate anche la panna e montate con le fruste elettriche fino a ottenere una crema liscia e gonfia.

Assaggiate e verificate che sia dolce abbastanza per i vostri gusti, potete anche aggiungere altro zucchero a velo e continuare a mescolare. Verificate anche il gusto di caffè: potete scegliere di ottenere una crema dal sapore più intenso aggiungendo ancora una tazzina di caffè.

Ora procedete a farcire: versate la crema al mascarpone e caffè sulla pasta biscotto e con una spatola distribuitela bene su tutta la superficie, lasciando liberi i bordi. Spolverizzate con un po' di cacao amaro, poi, aiutandovi con la carta forno che avete sotto la base, arrotolate la pasta. Avvolgete tutto nella carta forno, facendo attenzione che la chiusura del rotolo resti verso il basso, e mettete in frigo per un paio d'ore prima di servire.

Una volta pronto, rifilate leggermente le due estremità del rotolo, decorate con il cacao amaro e tagliate a fette, ottenendo così delle golose girelle.

