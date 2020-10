Risotto allo zafferano: la gustosa ricetta invernale

Una pietanza tipica invernale dal retrogusto amarognolo che si prepara con grande semplicità. Un primo piatto originario del Nord, ma che piace tanto al Sud e ai napoletani in particolare. L’ingrediente protagonista è lo zafferano, una spezia antica, conosciuta già al tempo degli egizi. Anticamente veniva utilizzato per tingere le stoffe e realizzare profumi e unguenti, successivamente è stato introdotto anche nelle cucine diventando un ingrediente pregiato con il quale realizzare gustosi piatti, tra cui il risotto allo zafferano. Di seguito vi indichiamo gli ingredienti e i passaggi per prepararla.

Ingredienti per 4 persone:

400 gr di riso

1/2 cipolla tritata

50 gr di burro

1 salsiccia

1/2 bicchiere di vino bianco

1 bustina di zafferano

parmigiano grattugiato

​Procedimento:

Soffriggere 50 gr di burro con mezza cipolla tritata finemente. Unite la salsiccia spellata e sminuzzata. Lasciare insaporire tutto per qualche minuto e poi versate il riso. Mescolate e bagnate con il vino che lascerete evaporare. Portate a cottura, mescolando e aggiungendo il brodo caldo a mestoli. All’ultimo momento aggiungete una noce di burro, una bustina di zafferano e abbondante parmigiano. Terminate la cottura e servitelo ben caldo.

Fonte della ricetta: “Frijenno magnanno. Le mille e una… ricetta”, raccolta di ricette tipiche campane presentata da Luciano De Crescenzo