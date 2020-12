Risotto al radicchio cremoso

Il risotto cremoso al radicchio è un piatto delizioso e semplice da preparare. Per questa versione, abbiamo scelto - per la mantecatura - qualche cucchiaio di formaggio spalmabile (potete usare quello che preferite) al posto del burro, rendendo il piatto ancora più leggero.

Vediamo insieme come prepararlo:

Ingredienti per 4 persone

320 gr di riso carnaroli

2 cespi di radicchio (di ottima qualità)

2 cucchiai di olio extra vergine di oliva

sale e pepe q.b.

1 cipolla novella

1 o 2 cucchiai di formaggio spalmabile

2 cucchiai di parmigiano grattugiato

40-50 gr di gherigli di noci tritati grossolanamente al coltello (facoltativi)

1 litro circa di brodo vegetale (oppure acqua)

Preparazione

Affettate il cespo di radicchio riducendolo a striscioline, lavate e lasciate sgocciolare bene.

Affettate sottilmente la cipolla e mettetela a soffriggere con l'olio in un'ampia padella. Quando la cipolla sarà dorata, aggiungete il radicchio e mescolate delicatamente. Lasciate cuocere il radicchio qualche secondo poi aggiungete il riso.

Fate tostare a fiamma vivace mescolando per un paio di minuti, poi iniziate a unire piano piano il brodo o l'acqua bollente. Unite il liquido un mestolo per volta e solo quando si sarà assorbito quello precedentemente aggiunto in padella.

Quando il riso sarà ben cotto, assaggiate e aggiustate di sale (senza esagerare) e pepe. Spegnete il fuoco, aggiungete il formaggio spalmabile (un cucchiaio alla volta, finché incontra i vostri gusti) e un po' di parmigiano grattugiato.

Mescolate fino a ottenere un bel risotto cremoso. Servite subito decorando, se lo gradite, ogni piatto con una manciata di noci tritate grossolanamente al coltello.