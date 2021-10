Risotto al nero di seppia: la ricetta napoletana

Un primo piatto di pesce, elegante e gustoso, che non può non lasciare a bocca aperta. Un pietanza tipica della cucina napoletana che deve essere preparato con seppie freschissime, appena pescate. Queste regalano al piatto un sapore intenso grazie al nero inchiostro che oltre a conferire al risotto un colore dal grande effetto visivo, gli regalo un profumo intenso che vi trasporterà direttamente… in riva al mare! Non si tratta di un semplice risotto, ma un risotto per le occasioni speciali, come una cena con la dolce metà o il cenone di Capodanno. Di seguito vi indichiamo tutti i passaggi per prepararlo.

Ingredienti (per 4 persone):

400 gr di riso

1 kg di seppie

2 spicchi d’aglio

1 cipolla

1 bicchiere di olio d’oliva

1 bicchiere di vino bianco

salsa di pomodoro

sale

pepe

Procedimento:

Pulite bene le seppie, tagliate l’osso, la bocca e gli occhi, e mettete da parte le vesichette dell’inchiostro; tagliate a pezzetti le seppie e fatele soffriggere nell’olio con la cipolla e l’aglio per qualche minuto. Quando avranno preso un bel colore oro, aggiungete il vino e, quando sarà evaporato, unite due cucchiai di salsa di pomodoro sciolta in mezzo bicchiere d’acqua calda. Lasciate cuocere per un poco e mettete il riso, aggiungendo acqua calda e mescolando man mano che il riso l’assorbe. Quando il riso sarà cotto, aggiungete le vescichette dell’inchiostro e servite.

Fonte della ricetta: “Frijenno magnanno. Le mille e una… ricetta”, raccolta di ricette tipiche campane presentata da Luciano De Crescenzo