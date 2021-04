Risotto al pecorino e parmigiano veloce e cremoso

Il risotto veloce al pecorino e parmigiano è un primo facilissimo da preparare, ma super goloso. Si tratta, in pratica di un risotto ai due formaggi, reso ancora più ricco e saporito dall'uso del brodo di carne (ma se non lo gradite, potete comunque sostituirlo con quello vegetale).

Un vero piatto salva-pranzo o salva-cena.

Vediamo insieme come preparare il risotto veloce al pecorino e parmigiano.

Ingredienti per 2 persone:

160 gr di riso Arborio o Carnaroli

1 l di brodo di carne (o brodo vegetale)

2 cucchiai abbondanti di Pecorino grattugiato

2 cucchiai abbondanti di Parmigiano (o Grana) grattugiato

1 cucchiaio di olio extravergine di oliva

una noce di burro

pepe q.b.

Preparazione

In un'ampia padella, fate scaldare un cucchiaio d'olio per qualche secondo, aggiungete il riso e fatelo tostare un paio di minuti, mescolando spesso. A questo punto iniziate ad aggiungere il brodo bollente, un mestolo per volta. Continuate ad aggiungete il liquido sempre bollente e sempre poco per volta, portando così a cottura il riso, mescolando spesso. E' importante aggiungere il brodo poco per volta, per non ottenre un risultato poco cremoso.

A cottura ultimata, aggiungete i due formaggi, una noce di burro e mantecate a fiamma viva solo qualche secondo. Spegnete il fuoco, e servite subito il risotto aggiungendo, a piacere, del pepe macinato fresco.

NOTE:

- In questa preparazione, non abbiamo aggiunto sale dato che il brodo di carne è già sapido e che altrettanto lo sono i formaggi. Potete comunque assaggiare e regolarvi in base al vostro gusto.

- Le dosi dei due formaggi sono indicative, anche in questo caso, potete aggiungerne in base ai vostri gusti

