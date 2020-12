Portare il mare a tavola con un delizioso risotto con le cozze. Un primo buonissimo e semplice da preparare, perfetto anche da servire nei giorni di festa, per Natale o Capodanno.

Il primo e più importante consiglio che sempre vi diamo è quello di utilizzare materie prima di ottima qualità e di provenienza sicura e certificata.

Vediamo insieme come preparare il risotto con le cozze

Ingredienti per 3 persone

240 gr di riso carnaroli

mezzo kg di cozze

mezzo bicchiere di vino bianco

1 l circa di brodo di pesce

una noce di burro

un ciuffo di prezzemolo fresco

olio extravergine di oliva

sale e pepe

Preparazione

Per prima cosa, pulite accuratamente le cozze: mettetele in una terrina piena d'acqua per una mezz'ora, poi procedete ad eliminare il filamento (la 'barbetta') con un coltellino con uno strappo deciso e proseguite raschiando tutte le incrostazioni presenti sul guscio. Lavatele molto bene sotto l'acqua corrente. Eliminate tutte le cozze che presentano punti rotti.

Mettete le cozze ben pulite in un tegame ampio, così che non si ammassino, coprite con un coperchio e cuocete a fuoco moderato finché non si saranno aperte per bene. Eliminate i mitili che non si saranno aperti.

Sgusciate delicatamente le cozze e mettetele da parte.

Filtrate bene l'acqua di cottura e unitela al brodo di pesce.

In una padella capiente e dai bordi alti, versate un bel giro d'olio, unite il riso e fatelo tostare a fiamma moderata qualche minuto mescolando di continuo. Unite il vino e lasciate sfumare, poi proseguite la cottura versando in padella un mestolo di brodo bollente alla volta e continuando a mescolare spesso. Aggiungete altro brodo solo quando si sarà assorbito tutto il precedente, così sarete sicuri di ottenere un risultato cremoso.

A circa 5 minuti dalla completa cottura del riso, unite le cozze, una noce di burro e portate a termine la cottura, sempre mescolando delicatamente e aggiungendo ancora il brodo necessario (ricordate che il brodo dovrà assorbirsi completamente, quindi unitene sempre poco per volta).

A cottura ultimata, aggiustate di sale e pepe. Spegnete la fiamma e completate con prezzemolto fresco lavato, asciugato e tagliuzzato grossolanamente.