Risotto alla genovese: la ricetta napoletana

Come per la classica genovese napoletana, anche in questo caso a rendere squisita la pietanza è il tipo di cipolla utilizzata. Per un risotto alla genovese da leccarsi i baffi si consiglia di utilizzare la rossa o la Ramata di Montoro. Tradizione vuole che il sugo alla genovese venga abbinato alle candele o agli ziti spezzati. Noi vi proponiamo la versione con il riso, che non prevede la carne ma solo cipolle, funghi e pelati: l’amido rilasciato durante la cottura si lega molto bene a questi ingredienti creando una squisita cremina. Ma vediamo quali sono gli altri ingredienti e i passaggi per preparare questo delizioso piatto tipico napoletano.

Ingredienti per 6 persone:

600 gr di riso

200 gr di funghi

400 gr di pelati

cipolla

olio evo

pepe

parmigiano

sale

Procedimento:

Fate colorire la cipolla tritata nell’olio. Aggiungete i funghi nettati e sminuzzati e far rosolare per qualche minuto. Unite poi i pelati e fate cuocere. Mettete il riso in acqua bollente e fatelo bollire per 10 minuti. Colatelo e mettetelo nei funghi, copritelo di acqua e lasciatelo bollire per altri 5 minuti. Infine condite con sale, pepe e parmigiano grattugiato e fate cuocere ancora per 5 minuti sempre mescolando.

Fonte della ricetta: “Frijenno magnanno. Le mille e una… ricetta”, raccolta di ricette tipiche campane presentata da Luciano De Crescenzo