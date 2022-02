Riso e patate: la ricetta napoletana

Riso e patate è una pietanza povera tipica della tradizione culinaria napoletana, ideale da gustare in queste giornate fredde. Una minestra semplice e nutriente adatta anche a chi segue una dieta o un’alimentazione vegetariana. La preparazione è semplice e veloce. Di seguito la ricetta con tutti i passaggi per prepararla.

Ingredienti:

1/2 kg di riso

1 kg di patate

100 gr di pancetta affumicata

1/4 di pomodori pelati

1 carota

1 costa di sedano

basilico

prezzemolo

mezza cipolla

olio evo

sale

parmigiano e romano grattugiato

Procedimento:

Mettere in una pentola olio, una cipolla tritata, aggiungere la pancetta tagliata a dadini e far rosolare a fuoco lento, aggiungere gli odori tritati e poi i pomodori spezzati. Far cuocere un pò la salsetta, poi aggiungere le patate tagliate a pezzetti. Lasciare da parte due patate intere e cuocerle nello stesso sugo. Appena le patate sono cotte, aggiungere acqua calda in quantità sufficiente per il riso. Il riso va cotto per metà della sua cottura a parte, poi si cola aggiungendolo alle patate finendo così di cuocerlo. A questo punto si tolgono le patate intere, si schiacciano con la forchetta e si rimettono in pentola. Quando il riso è cotto, si serve in tavola con abbondante parmigiano e romano grattugiato e un pò di pepe macinato al momento.

Fonte della ricetta: “Frijenno magnanno. Le mille e una… ricetta”, raccolta di ricette tipiche campane presentata da Luciano De Crescenzo