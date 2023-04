Rigatoni al cappero: la ricetta napoletana

I rigatoni ai capperi sono un primo piatto gustoso e facile da preparare, ottimo per pranzi o cene in famiglia o con amici. La ricetta è tratta da “Frijenno magnanno. Le mille e una… ricetta”, raccolta di ricette tipiche campane presentata da Luciano De Crescenzo. Scopriamo quali sono gli ingredienti e il procedimento per realizzarla. Vediamo quali ingredienti ci servono e come prepararla.

Ingredienti per 4 persone:

1/2 kg di rigatoni

1/2 kg di pomodori maturi

50 gr di capperi

100 gr di burro

1/2 cipolla

50 gr di romano grattugiato

basilico

sale

olio evo

Procedimento:

Tagliare la cipolla a fettine sottili e farla indorare nel burro. Dopo mettere i capperi, lasciarli insaporire un poco e poi aggiungere i pomodori tagliati a fettine circolari. Fare cuocere questa salsa per mezz’ora circa, facendo attenzione che non diventi troppo densa. Lessare i rigatoni, scolarli al dente, condirli con la salsa, aggiungerle il basilico e il romano.