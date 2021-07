Insalate dell'estate: 5 piatti freddi facili e golosi

Di riso, di pasta, di patate, di pollo e di polpo... tante ricette di insalate, tutte fresche e gustosissime, perfette per la stagione estiva

Le insalate sono il piatto forte dell'estate e, anche se spesso tendiamo ad associare il nome solo alle verdure, in realtà se ne possono prepare tante e diverse, con le materie prime più disparate.

Amatissime da tutti, le insalate sono molto pratiche perché si possono preparare in anticipo e sono perfette anche da portare in gita o al mare.

Oggi vi suggeriamo 5 ricette di insalate, facilissime e golosissime:

Partiamo da un grande classico: l'INSALATA DI RISO. Semplice da preparare, coloratissima, ricca e saporita, è certamente la regina dell'estate. Ognuno può personalizzarla aggiungendo il proprio ingrediente preferito, ma noi vi forniamo una versione classica, con ingredienti che spesso si hanno già in frigo e in dispensa: pomodori, tonno, olive, basilico, cubetti di formaggio dolce e, se lo gradite, un po' di prosciutto cotto. Cliccate qui per la ricetta completa

Leggera, veloce e perfetta da portare al mare anche l'INSALATA DI POLLO. Un piatto completo, ma sano e leggero, ideale se avete del pollo allo spiedo in avanzo, ma che potete realizzare anche con del petto di pollo grigliato e lasciato raffreddare, al quale vi basterà aggiungere delle croccanti verdure: lattuga (o iceberg), pomodorini, cipolline e carote. Cliccate qui per la ricetta completa

Tutti i freschi sapori dell'estate li potrete gustare anche provando la nostra INSALATA COLORATA DI PATATE E FAGIOLINI. Resa più ricca e saporita dall'aggiunta di pomodorini, olive, cipolline, tonno e origano. Davvero irresistibile, facile da preparare e bella da presentare. Cliccate qui per la ricetta completa

E d'estate non può certo mancare un bel piatto di mare fresco, buonissimo e leggero: L'INSALATA DI POLPO. Ve ne suggeriamo ben due versioni: una semplice, arricchita solo da olive verdi (cliccate qui per la ricetta completa) e una resa ancora più golosa dall'aggiunta di patate (cliccate qui per la ricetta completa).

Non solo quella di riso... anche l'INSALATA DI PASTA è un vero cult dell'estate. E se il gran caldo ci toglie la voglia di metterci ai fornelli per lungo tempo, di accendere il forno e di mangiare piatti 'bollenti', una bella pasta fredda ci consente di gustare ugualmente un primo ricco e goloso. Noi ve la suggeriamo nella meravigliosa versione tradizionale: con pomodori, basilico, tonno e olive. Cliccate qui per la ricetta completa

RICETTE ESTIVE: tanti piatti golosi