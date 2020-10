Halloween, 4 ricette golose per la notte delle streghe

Oggi vi suggeriamo 4 ricette (due salate e due dolci) a tema Halloween che potrete preparare - senza troppe difficoltà - per godervi una notte delle streghe in tutta 'golosità'.

Potrete anche farvi aiutare dai vostri bambini nelle decorazioni, divertendovi insieme.

Iniziamo con le preparazioni salate:

- PIZZETTE MUMMIA: Un'idea carina, divertente e facile, da portare in tavola la sera di Halloween. Per realizzare queste golose 'Mummie', non occorre una vera ricetta ma solo qualche suggerimento per trasformare le normali pizzette. Cliccate qui per seguire il semplicissimo procedimento con il nostro foto-tutorial completo di tutti i passaggi

- TORTA SALATA ZUCCA DI HALLOWEEN: una base di sfoglia, un ripieno goloso di patate, provola e zucca e un effetto scenografico che lascerà senza parole grandi e piccini. Una perfetta zucca di Halloween, semplicissima da preparare e tutta da gustare! Cliccate qui per la ricetta completa di foto-tutorial

Passiamo ora alle preparazioni dolci:

- TORTA FANTASMINA: una deliziosa base di torta al cioccolato con sopra tanti "mostruosi" e divertenti fantasmini in panna montata. Il dolce perfetto per Halloween. Non vi occorreranno attrezzi strani o formine, ma solo una sac a poche (e se non l'avete, potete anche utilizzare un sacchetto per congelare gli alimenti, tagliando uno degli angolini) per realizzare i fantasmini in panna montata. Per la base, abbiamo scelto una facilissima torta al cioccolato al bicchiere. In modo da poterla realizzare velocemente e senza bilancia. Cliccate qui per la ricetta completa di foto-tutorial

- GUFETTI DI HALLOWEEN: muffin al cioccolto sofficissimi e facili da preparare. Divertitevi a decorarli con i vostri bambini e saranno perfetti per la notte delle streghe! Cliccate qui la ricetta completa di foto-tutorial

E se non bastano... cliccate qui per tante altre idee golose e mostruose!