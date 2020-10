Zucca, 6 ricette d'autunno facili e golose

Primi piatti, zuppe, contorni, torte salate e persino dolci: la zucca, verdura tipica del periodo autunnale, è l'ingrediente perfetto per realizzare mille piatti diversi e sempre deliziosi.

Oggi vi suggeriamo proprio 6 ricette a base di zucca per portare in tavola tutti i sapori e i profumi dell'autunno.

1. Iniziamo da un classico primo piatto, ma in versione 'veloce': una PASTA E ZUCCA che si prepare in poco tempo, ma saporita e profumatissima. Pochissimi ingredienti e una sola pentola, per un piatto cremoso e avvolgente, una vera coccola autunnale. Cliccate qui per la ricetta completa di foto-tutorial

2. Proseguiamo ancora con la ricetta di un primo piatto sempre veloce e facile da preparare, ma con qualche ingredienti in più: LE MEZZE MANICHE CON ZUCCA, SALSICCIA E RUCOLA. Una vera esplosione di sapori. Odori e colori della nostra terra e di questa stagione. Insomma, un piatto tutto da provare. Cliccate qui per la ricetta completa di foto-tutorial

3. La zucca, dicevamo, è una vera coccola d'autunno e sentirete quanto può essere avvolgente nella sua versione a ZUPPA CON LE PATATE. Un abbinamento perfetto per un piatto saporito, facile da preparare e dal potere 'consolatorio'. Cliccate qui per la ricetta completa di foto-tutorial

4. Irresistibili piccole delizie d'autunno, I MUFFIN SALATI ALLA ZUCCA sono mini golosità perfette per una cena informale, un party o da gustare durante un pic nic. Si preparano in pochi minuti e vi servirà solo un cucchiaio come unità di misura. Cliccate qui per la ricetta completa di foto-tutorial

5. E se amate le torte salate, non perdetevi la nostra ricetta della TORTA SALATA DI ZUCCA E RICOTTA. Un guscio friabile di pasta sfoglia e un ripieno cremoso, avvolgente e filante. Cliccate qui per la ricetta completa di foto-tutorial

6. Concludiamo questa carrellata di piatti a base di zucca con una meravigliosa ricetta dolce: LA TORTA DI ZUCCA, MANDORLE E CIOCCOLATO. Sofficissima, umida, golosissima: un'assoluta delizia autunnale, un tripudio di sapori che piacerà a grandi e piccini. Cliccate qui per la ricetta completa di foto-tutorial

Clicca qui per tante altre ricette perfette per l'autunno

Clicca qui per tante ricette perfette per Halloween