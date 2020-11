Ciambelle per la colazione, 6 ricette d'autunno

Alle carote, all'arancia, alle mele, con amaretti, noci o nocciole... sofficissime e super golose, queste ciambelle sono perfette per le colazioni (e non solo!) autunnali e, soprattutto, sono facilissime da fare: per alcune di queste, infatti, non dovrete nemmeno pesare gli ingredienti.

Ecco allora 6 ricette golose di Ciambelle per la colazione d'autunno:

- Partiamo da un grande classico: la Ciambella alle mele. Nella nostra versione, senza latte e burro ma con l'aggiunta di succo di frutta. Una vera delizia che si prepara in pochissimo tempo. Cliccate qui per la ricetta completa di foto-tutorial

- Per una gustosa colazione autunnale, non può mancare in tavola un morbidissima Ciambella alle nocciole e cioccolato. Una super golosità tutta da provare. Cliccate qui per la ricetta completa

- Una dolcissima e profumatissima nuvola, anche la nostra Ciambella all'arancia e cioccolato con impasto al mascarpone. Delicata e golosa, conquisterà grandi e piccini. Cliccate qui per la ricetta completa di foto-tutorial

- Un abbinamento di cui innamorarsi già di primo mattino quello caffè e amaretti che caratterizza la nostra Ciambella 7 bicchieri. Nessun ingrediente da pesare, vi basterà solo un bicchiere come unità di misura per tutto. Cliccate qui per la ricetta completa di foto-tutorial

- Un grande classico per la colazione in questa stagione è la torta di carote: provatela nella nostra versione a Ciambella con il cioccolato e non ve ne pentirete. Morbidissima, umida, deliziosa. Cliccate qui per la ricetta completa di foto-tutorial

- Chiudiamo questa dolcissima carrellata con la strepitosa Ciambella di noci e cioccolato. Un classico abbinamento autunnale, al quale abbiamo aggiunto anche l'aroma del caffè per un vero tripudio di sapori. Cliccate qui per la ricetta completa di foto-tutorial

