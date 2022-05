La ricetta dell'insalata di limoni di Procida

Sull’isola di Procida, Capitale italiana della Cultura 2022, cresce una varietà di limoni unica al mondo: i “limoni pane”. Sono il frutto ibrido derivato dall’incrocio tra l’arancio amaro e il cedro, ed hanno un’origine secolare. A renderli così apprezzati dai procidani e visitatori dell’isola, la loro notevole dimensione (sembrano quasi dei pompelmi), il loro sapore più dolce rispetto ai limoni comuni, e soprattutto la caratteristica di avere sotto la scorza a grana grossa, il cosiddetto “albedo”, ovvero uno strato molto spesso bianco e spugnoso che ha fatto sì che venissero soprannominati “limoni pane” (oltre che “limoni marzaiol” in riferimento al periodo in cui raggiungono il massimo della maturazione). Leggenda narra che tra i pomi d'oro (quelli che oggi chiamiamo ‘agrumi’) rubati da Ercole durante una delle sue 12 fatiche dal giardino custodito dalle Esperidi (le ninfe figlie del Titano Atlante) e poi donati agli uomini, ci fosse anche il limone pane di Procida.

Insomma, si tratta davvero di un frutto unico e speciale, e per questo motivo è stato inserito dal Ministero delle Politiche Agricole nell’elenco dei prodotti tradizionali italiani e dalla Regione Campania in quello dei sapori tipici regionali. I “limun ‘e pan’” (come vengono chiamati a Procida) sono utilizzati soprattutto per preparare la famosa insalata di limoni, un piatto povero, nato dalla tradizione contadina. Le donne procidane la realizzavano per i loro mariti che lavoravano nei campi ad integrazione del classico pane e pomodoro. E, allora, se avete in programma una gita sull’isola di Arturo non dimenticate di procurarvi una busta di limoni pane per preparare, una volta tornati a casa, questa favolosa pietanza fresca e sostanziosa.

Ingredienti:

limoni pane

aglio fresco

peperoncino

menta

olio extravergine di oliva

sale

Procedimento:

Tagliate i limoni, spremete il succo in un mortaio e togliete la buccia gialla. Nel mortaio aggiungete l’aglio fresco, un pò di peperoncino, la menta, il sale e un pò di olio. Pestate con efficacia e fate riposare. Tagliate grossolanamente la parte bianca del limone e aggiungetela agli altri ingredienti. Attendete giusto un paio di minuti, aggiungete un altro filo d’olio, e il piatto è pronto.