La ricetta della frittata di patate alla napoletana

Molto amata dai napoletani, la frittata è un must della cucina partenopea. Piatto povero per antonomasia, è una soluzione pratica e gustosa per riciclare gli avanzi del giorno prima, dalla pasta alle verdure. Oggi vi proponiamo una versione classica, quella con le patate. Una ricetta squisita, semplice e veloce da preparare, ideale sia per i grandi che per i più piccoli.

Ingredienti per 4 persone:

500 gr di patate

5 uova

sale

pepe

formaggio

pecorino

prezzemolo

menta

basilico

Preparazione:

Sbucciare le patate, lavarle e tagliarle a pezzettini. Far friggere le patate in una padella con olio in quantità normali. Preparare a parte le uova con sale, pepe, formaggio e un pò di prezzemolo, menta e basilico tritato finemente. Mescolate il tutto e battere molto forte, versare il tutto sulle patate già fritte, facendo cuocere la frittata prima da un lato e poi dall’altro.

Fonte della ricetta: “Frijenno magnanno. Le mille e una… ricetta”, raccolta di ricette tipiche campane presentata da Luciano De Crescenzo