Vruoccole ’e rape cu’ alice salate: la ricetta napoletana

Già popolari tra gli antichi greci e durante l’impero romano, i broccoli di rape (vruoccole ’e rape a Napoli) sono un vero e proprio toccasana per salute del nostro organismo. Fanno, infatti, molto bene al cuore, alla pelle, alle ossa e prevengono alcuni tipi di cancro. Per preservarne le proprietà il modo migliore per gustarli è cuocerli al vapore o lessarli, ma, in alternativa, si può anche scegliere di saltarli in padella con le alici salate o consumarli come condimento per la pasta. Oggi vi proponiamo la ricetta della versione in padella con le alici salate: un contorno goloso, dal sapore deciso, perfetto per accompagnare tantissimi secondi sia di carne che di pesce.

Ingredienti:

broccoli di rape

olio

aglio

alici salate

sale

Procedimento:

In acqua salata si lessano le cime dei broccoli di rape, senza farle raggiungere la completa cottura. In una casseruola si fa soffriggere l’olio con l’aglio, quindi si toglie dal fuoco e si sbriciolano dentro le alici salate pulite, si rimette la casseruola sul fuoco e si gettano dentro le cime di rape mescolando spesso. A cottura ultimata ci si regola per il sale.

Fonte della ricetta: “Frijenno magnanno. Le mille e una… ricetta”, raccolta di ricette tipiche campane presentata da Luciano De Crescenzo