La regina delle zeppole: ecco il nuovo dolce di Poppella

In vista della festa del papà del 19 marzo, il maestro pasticcere della Sanità presenta una ricetta speciale, scegliendo come ingredienti la sua speciale crema che lo ha reso famoso con il fiocco di neve abbinata il lampone

Altro giro, altro dolce in casa Poppella. Ciro, il maestro pasticcere della Sanità, ha deciso di creare la "regina delle zeppole" in vista della festa del papà del 19 marzo. Non è la classica delizia ma c'è una ricetta speciale che rende il dolce più amato a Napoli davvero unico nel suo genere. Infatti, Ciro Poppella ha scelto come ingredienti la sua speciale crema che lo ha reso famoso con il fiocco di neve abbinata il lampone.

È un suo personale tributo alla zeppola che è diventata un vero e proprio must nel panorama della pasticceria mondiale. "C'è sempre voglia di novità - spiega Ciro Poppella- e di far assaggiare dei dolci con accostamenti di sapori unici nel suo genere. Per noi napoletani la festa del papà è una ricorrenza importante perché capita nel giorno di San Giuseppe. Ma ormai la zeppola si mangia tutto l'anno e non solo il 19 marzo. Eccomi, quindi, con la mia ultima creazione che sicuramente piacerà a tutti. Questo dolce segue tanti altri che nel corso degli anni abbiamo messo nelle nostre vetrine in pasticceria. L'intenzione è di accontentare sempre tutti perché senza il consenso della gente sarebbe tutto inutile. Soprattutto in questo momento così difficile gustare un prelibatezza di Poppella può rendere la vita più dolce".