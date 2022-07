O’ purp a’ ‘nzalata, sedano e patane: la ricetta napoletana

O’ purp a’ ‘nzalata è un piatto tipico napoletano, ma cucinato in tutto il Sud Italia, in particolare in Campania, Sicilia e Puglia. Probabilmente le sue origini sono palermitane: si dice, infatti, che la ricetta sarebbe arrivata da Palermo nel Golfo di Napoli. Il polpo all’insalata si può preparare in vari modi, e ogni regione ha la sua variante. Quella napoletana prevede l’aggiunta di patate, sedano, olio e limone. C’è poi chi preferisce arricchire il sapore già deciso del polpo solamente con olio, limone e prezzemolo. Che si opti per la prima o la seconda ricetta, o’ purp a’ ‘nzalata rimane uno dei piatti più gustosi e saportiti della tradizione culinaria partenopea. Lo si può servire come antipasto prima di un primo di pesce, o gustare come secondo accompagnato da un contorno di pomodori,insalata o rucola. Di seguito la ricetta con tutti i passaggi per prepare il polpo all'insalata con sedano e patate.

Ingredienti per 4 persone:

1 kg di polpo

1 costa di sedano (accio)

4 patate

2 limoni

olio extravergine di oliva

sale

pepe

Procedimento:

Pulite il polpo e cucinatelo in una pentola con acqua per circa 30 minuti. Pelate le patate e tagliatele a cubetti. Sbianchitele in acqua salata bollente per 3-4 minuti. Raffreddatele rapidamente in acqua e ghiaccio. Pelate il sedano e tagliatelo a rondelle. Sbianchitelo velocemente in acqua salata. Terminata la cottura del polpo, tagliatelo a tocchetti e trasferitelo in un recipiente. Unite il sedano e le patate, e condite con sale, pepe, olio e limone.

Fonte della ricetta: “La cucina napoletana” di Eduardo Estatico e Gerardo Gagliardi