Puparuoli ripieni con spaghetti: la ricetta napoletana

Un classico della cucina napoletana. I peperoni ripieni di spaghetti con capperi e olive nere sono una ricetta squisita e facile da preparare. Di seguito vi indichiamo gli ingredienti e il procedimento per realizzarli.

Ingredienti per 6 persone:

6 peperoni rossi e gialli

150 gr di olive nere snocciolate e tagliate a metà

1 cucchiaio di capperi piccoli tenuti in un bagno di aceto bianco e acqua

1 spicchio di aglio taglio a pezzetti piccolissimi

2 misurini di olio di oliva

1/2 kg di pomodori freschi tagliati a pezzi

prezzemolo tritato

sale q.b.

500 gr di spaghetti

Procedimento:

Arrostite i peperoni dopo averli puliti e spellati (se preferite). In un tegame mettete l’olio a riscaldare. Quando è ben caldo versate l’aglio, fate imbiondire e subito dopo aggiungete le olive e i capperi, fate soffriggere un poco. Dopo versate il pomodoro tagliato, salate un poco e fate cuocere lentamente. A cottura avvenuta spegnete e aggiungete il prezzemolo tritato. Intanto fate cuocere la pasta in acqua abbondante e scolate a metà cottura, versatela in una parte del sugo e giratela sul fuoco per farne prendere il gusto. Dopodiché prendete i peperoni e imbottiteli con gli spaghetti. In una teglia rettangolare, preparata con un fondo di salsa, aggiustate i peperoni imbottiti e ben chiusi uno accanto all’altro, e sopra versate una parte del sugo. Fate assaporare nel forno a fuoco moderato per mezz’ora e serviteli tiepidi.

Fonte della ricetta: “Frijenno magnanno. Le mille e una… ricetta”, raccolta di ricette tipiche campane presentata da Luciano De Crescenzo