"Cercate il truck arancione, al Comicon e poi chissà dove", scrive in maniera ironica Egidio Cerrone sulla presenza del grande truck di Puok burger store all'evento che si terrà alla Mostra d'Oltremare dal 22 al 25 maggio.

Gli amanti dei panini di Puok potranno dunque gustarli non solo nelle sedi di Spaccanapoli e via Cilea, ma anche per tutta la durata del Comicon nel truck arancione.