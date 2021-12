Quattro primi piatti per il Cenone della Vigilia di Capodanno

I sapori della tradizione sono i protagonisti nei grandi cenoni delle vigilie di Natale e Capodanno. A Napoli sono tanti, dall'antipasto al dolce e, con il loro profumo e la loro storia, invadono e inebriano le case e i cuori delle famiglie.

Oggi, vi suggeriamo 4 primi piatti - diversi e golosissimi - per la sera della Vigilia di Capodanno: dai tradizionali spaghetti alle vongole fino ai conchiglioni ripieni gratinati al forno:

1. Partiamo proprio dai classici e saporiti SPAGHETTI ALLE VONGOLE. Meraviglioso piatto di pesce della tradizione che a Napoli apre, solitamente, i grandi Cenoni delle vigilie sia di Natale che di Capodanno. Una dritta: per il vostro sughetto speciale, potete anche acquistare una parte di vongole veraci e una di lupini, più economici ma altrettanto saporiti. Il consiglio più importante, inoltre, è quello di acquistare materie prime di ottima qualità e di provenienza sicura e certificata. Cliccate qui per la nostra ricetta completa

2. Se preferite i primi piatti al forno e volete portare in tavola qualcosa che stupisca, allora il piatto giusto sono i CONCHIGLIONI RIPIENI GRATINATI AL FORNO. Nella nostra versione, semplicissima, ma bella e golosa, il ripieno (bianco) è costituito da besciamella, prosciutto cotto e fiordilatte di Agerola. Abbiamo aggiunto anche noci tritate al coltello che donano al piatto croccantezza e una marcia in più. Cliccate qui per la ricetta completa

3. Se amate il riso, allora la scelta giusta anche a Capodanno è il RISOTTO CON LE COZZE. Un abbinamento tradizionale ma speciale, un primo buonissimo e semplice da preparare. Il consiglio più importante anche per questo piatto è chiaramente quello di utilizzare materie prima di ottima qualità e di provenienza sicura e certificata. Cliccate qui per la ricetta completa

4. Chiudiamo questa carrellata di golosi primi per il Cenone della Vigilia di Capodanno con un altro grande classico, LE MEZZE MANICHE CON SUGO DI PESCE SPADA. Un piatto di mare davvero delizioso, che vi consentirà, in un solo colpo, di avere pronto primo e secondo. Cliccate qui per la nostra ricetta completa di foto-tutorial

Cliccate qui per tante altre ricette perfette per Capodanno