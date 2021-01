Primi di pesce, 6 ricette facili e veloci

Dai grandi classici come gli spaghetti alle vongole a quelli con un pizzico di innovazione come gli spaghetti alle telline con l'aggiunta di granella di taralli napoletani, i primi piatti a base di pesce non tradiscono mai: perfetti da servire in ogni occasione e, spesso, anche molto semplici da realizzare. Fondamentale, lo ripetiamo sempre, è usare materie prime di buona qualità e di origine sicura.

Ecco allora i nostri suggerimenti per 6 ricette di mare tutte da provare:

1. Partiamo dal più classico e saporito dei primi di pesce: GLI SPAGHETTI ALLE VONGOLE. Meraviglioso piatto della tradizione che a Napoli apre, solitamente, anche i grandi Cenoni delle vigilie di Natale e Capodanno. Una dritta: Per il vostro sughetto speciale, potete anche acquistare una parte di vongole veraci e una di lupini, più economici ma altrettanto saporiti. Cliccate qui per la nostra ricetta completa

2. Se volete sperimentare un sapore meno 'solito', non perdetevi le nostre MEZZE MANICHE CON SUGO DI TORPEDINE. Un pesce povero e poco conosciuto, poco utilizzato in cucina, eppure vale la pena di riscoprirlo per il suo sapore delicato e delizioso. In ogni caso, se proprio non trovate la torpedine dal vostro pescivendolo di fiducia (al quale chiederete anche di puliverla già per bene e di darvi solo la parte da cucinare) potrete usare la stessa ricetta anche per cucinare un ottimo sugo con la pescatrice. Cliccate qui per la nostra ricetta completa

3. Torniamo a un grande classico: GLI SPAGHETTI CON I MOSCARDINI. Un primo facile e saporito che, con l'aggiunta di qualche polipetto in più per ogni commensale, può diventare piatto unico. Noi vi suggeriamo un sughetto delizioso con olive nere e pomodorini. Cliccate qui per la nostra ricetta completa di foto-tutorial

4. Se vi piacciono la frutta secca e gli abbinamenti innovativi, non perdetevi le nostre MEZZE MANICHE CREMOSE CON PISTACCHI E GAMBERI. Velocissimo e facilissimo, dal sapore intenso e avvolgente, questo piatto stupirà tutti i commensali. Cliccate qui per la nostra ricetta completa di foto-tutorial

5. GLI SPEGHETTI CON LE TELLINE... un primo piatto che non ha bisogno di presentazioni: facilissimo da prepare e super gustoso, una ricetta tradizionale che questa volta abbiamo voluto arricchire con un ingrediente particolare, ma, anch'esso pescato dalla tradizione: il TARALLO NAPOLETANO (quello noto come tarallo 'nzogna e pepe). Nel nostro caso (come potete vedere dal colore in foto), si tratta di un tarallo sugna e pepe aromatizzato ai friarielli (strepitoso!) ma andrà benissimo anche quello semplice. Cliccate qui per la nostra ricetta completa di foto-tutorial

6. Chiudiamo questa carrellata di golosi primi di pesce con un altro grande classico, LE MEZZE MANICHE CON SUGO DI PESCE SPADA. Un piatto di mare davvero delizioso, che vi consentirà, in un solo colpo, di avere pronto primo e secondo. Cliccate qui per la nostra ricetta completa di foto-tutorial

Cliccate qui per tante altre ricette golose a base di pesce