Pomodori giulivi: la ricetta napoletana

Una ricetta fresca, gustosa e leggera, tipica napoletana. I pomodori giulivi - chiamati così per i suoi ingredienti colorati - non prevedono la cottura ma solo una squisita farcitura a base di acciughe, capperi e olive bianche. Il piatto, veloce e facile da preparare, può essere servito come aperitivo o come contorno per sfiziare e deliziare gli ospiti. Ma vediamo quali sono i passaggi per prepararli.

Ingredienti per 4 persone:

8 pomodori tondi

20 gr di burro

10 acciughe

1 manciata di capperi

16 olive bianche

1/2 bicchiere di olio evo

1 cucchiaio di aceto

1 spicchio di aglio

prezzemolo

basilico

Procedimento:

Tagliate i pomodori a metà, svuotateli del succo e dei semi, e disponeteli nel piatto. Alternate nei buchetti un pezzettino di acciuga arrotolata e 2-3 capperi. A parte mescolate l’olio con il prezzemolo e il basilico. Aggiungete l’aglio pestato e diluite con l’aceto. Ricoprite i pomodori con questa salsa, mettete al centro di ciascuno un quadratino di burro e una oliva. Lasciate marinare per due ore.

Fonte della ricetta: “Frijenno magnanno. Le mille e una… ricetta”, raccolta di ricette tipiche campane presentata da Luciano De Crescenzo