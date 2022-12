Con la sua crosticina croccante e il ripieno goloso, il polpettone al forno ripieno di friarielli e scamorza piacerà di certo a tutti: grandi e piccini.

Facile da preparare, è perfetto anche come piatto unico, soprattutto se accompagnato - come nel caso della nostra ricetta - da una saporita porzione di patate. Un'ottima idea anche come piatto della domenica o da servire nei giorni di festa.

Vediamo insieme come preparare il polpettone al forno ripieno di friarielli e scamorza:

Ingredienti

500 g di carne macinata di manzo

2 uova

250 g circa di mollica di pane raffermo (ammollata in acqua o latte)

sale (facoltativo) e pepe q.b.

2 cucchiai di Parmigiano grattugiato

2 cucchiai di Pecorino grattugiato

Per il ripieno

150-200 gr di scamorza in fette non troppo doppie (o altro formaggio simile)

500 g di friarielli puliti

olio extra vergine di oliva quanto basta

sale

1 spicchio d'aglio

peperoncino (facoltativo)

Per il contorno:

3 - 4 patate grandi

olio extravergine di oliva

sale e pepe

rosmarino

Preparazione

Iniziate cucinando i friarielli. Lavateli bene e poi soffriggeteli in un'ampia padella con olio, aglio ed eventualmente il peperoncino. Se necessario, aggiungete un po' d'acqua durante la cottura, che però dovrà asciugarsi completamente. Cuocete finché non saranno belli morbidi, salate a piacere quasi a fine cottura. Lasciate intiepidire e intanto preparate il polpettone.

Mettete la carne macinata in una ciotola insieme alle uova, alla mollica di pane precedentemente ben ammorbidita in acqua o latte e poi strizzata, il parmigiano grattugiato, il pecorino grattugiato e un pizzico di sale (non esagerate, il pecorino è già saporito. Potete anche ometterlo) e pepe (se vi piace).

Amalgamate bene tutti gli ingredienti fino a ottenere un impasto omogeneo e morbido. Stendete l'impasto su carta forno formando un rettangolo, farcite il centro prima con uno strato di fette di formaggio e poi con un secondo di friarielli (attenzione che non siano troppo sugosi, in tal caso strizzateli un poco con le mani). Arrotolate delicatamente la carne aiutandovi anche con la carta forno e sigillate bene. Spostate il polpettone al centro di una leccarda da forno che avrete già spennellato bene con olio (oppure ricoperto di carta forno).

Pelate le patate, lavatele, asciugatele e poi tagliatele a spicchi grandi. Mettetele in una ciotola e conditele con poco olio, sale, pepe e un po' di rosmarino, mescolate e poi distribuitele nella leccarda accanto al polpettone. Aggiungete ancora qualche rametto di rosmarino fresco sia sulle patate che sul polpettone e irrorate tutto ancora un filo d'olio.

Cuocete in forno già caldo a 190° per 45-50 minuti o finché non sarà ben cotto all'interno e croccante e dorato all'esterno. Sfornate, lasciate riposare il polpettone qualche minuto e poi servitelo caldo, accompagnato dalle patate croccanti. Il polpettone ripieno di friarielli e scamorza è comunque buonissimo anche a temperatura ambiente.