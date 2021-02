Polpettone al forno: l’antica ricetta napoletana

Il polpettone al forno è un piatto tipico della tradizione culinaria napoletana. Essendo una variante delle famose polpette (il polpettone ha dimensioni notevolmente più grandi e viene servito a fette) ha le stesse origini antiche di queste. Secondo alcuni sarebbe nato dal riciclo degli avanzi del giorno prima: gli scarti della carne di vitello, per non essere buttati via, venivano impastati con uova e pane e cotti in varie maniere. Secondo altri avrebbe, invece, nobili origini: la ricetta appare, infatti, per la prima volta nel “Libro de Arte Coquinaria” di Maestro Martino, in cui il cuoco di Camerlengo Patriarca di Aquileia descrive la polpetta non come un piatto povero, ma nobile. Anche l’origine del nome è incerta. Qualcuno dice che derivi dal francese “paupière” (cioè “palpebra”) perché nel prepararlo si compie con le mani un movimento molto simile a quello fatto dalle palpebre che si chiudono. Qualcun altro, invece, ritiene che il nome derivi dal tipo di carne che un tempo si utilizzava per realizzare le polpette o il polpettone: la parte più tenera del vitello o del cervo, ossia, la polpa. Ma veniamo alla ricetta: di seguito vi sveliamo tutti i segreti per preparare il polpettone napoletano come tradizione vuole.

Ingredienti per 6 persone:

600 gr di carne macinata

6 uova

200 gr di fior di latte

1 mazzetto

2 dadi di brodo

50 gr di burro

olio

sale

pepe

parmigiano

prezzemolo

mollica di pane

Procedimento:

Si unisce alla carne 3 uova, il pane bagnato nel latte, sale, pepe, parmigiano grattugiato, e si forma un impasto non troppo molle. Si scaldano nel frattempo le 3 uova rimaste. Si stende poi l’impasto e nel centro si mettono le uova sode tagliate a metà, poi il fior di latte tagliato a pezzetti, un pò di pepe e il prezzemolo tagliuzzato. Si avvolge il tutto formando un polpettone ben chiuso. Si taglia molto sottilmente il mazzetto e si mette in un ruoto lungo abbastanza per contenere il polpettone. Si aggiunge il burro e un pò di olio, due dadi sciolti in un pò di acqua bollente. Si fa riscaldare sul fuoco mettendo al centro il polpettone, poi si passa nel forno. Si fa cuocere lentamente girando il polpettone di tanto in tanto. Quando è ben rosolato si toglie il polpettone dal forno e lo si lascia raffreddare. Quando si è raffreddato, si taglia a fette e si mette in una sperlunga, e al momento di servirlo si versa sopra il sughetto.

Fonte della ricetta: “Frijenno magnanno. Le mille e una… ricetta”, raccolta di ricette tipiche campane presentata da Luciano De Crescenzo