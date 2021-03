Polpettoncini ripieni di provola fritti o al forno

I polpettoncini ripieni di provola sono un secondo piatto davvero golosissimo. Deliziose maxi polpette croccanti fuori, morbidissime dentro e dal cuore filante facilissime da preparare.

Noi li abbiamo fritti, ma sono buonissimi anche al forno.

Vediamo insieme come preparare questi polpettoncini farciti:

Ingredienti per circa 6 polpettoncini

500 g di carne macinata di manzo

2 uova

250 g circa di mollica di pane raffermo (ammollata in acqua o latte)

sale (facoltativo) e pepe q.b.

2 cucchiai di Parmigiano grattugiato

2 cucchiai di Pecorino grattugiato

Olio di semi per friggere

250 gr di provola affumicata di Agerola (o altro formaggio simile)

Preparazione

Mettete la carne macinata in una ciotola insieme alle uova, alla mollica di pane precedentemente ben ammorbidita in acqua o latte e poi strizzata, il parmigiano grattugiato, il pecorino grattugiato e un pizzico di sale (non esagerate, il pecorino è già saporito. Potete anche ometterlo) e pepe.

Amalgamate bene tutti gli ingredienti, poi, prendetene una bella manciata e appiattitela sul palmo della mano (come vedete nelle foto del nostro tutorial in basso). Adagiate al centro un bel pezzo di provola e poi chiudete, formando delle maxi polpette di forma ovale e leggermente schiacciata.

Friggete i polpettoncini in abbondante olio di semi caldo a fiamma dolce, girandoli spesso affinchè si cuociano in modo uniforme. Dovranno essere ben dorati e croccanti fuori ma morbidi dentro. Man mano che sono pronti, con l'aiuto di un mestolo forato, trasferiteli su un piatto coperto da carta assorbente. Gustateli appena fritti, oppure a temperatura ambiente.

Se preferite la cottura in forno, invece, mettete i polpettoncini su una leccarda coperta con carta forno e cuoceteli in forno già caldo a 180° per circa mezz'ora o finché non saranno ben dorati e croccanti (il tempo preciso di cottura dipenderà da quanto li fate grandi). Anche in questo caso, potete gustarli caldi e dal cuore filante o a temperatura ambiente.

