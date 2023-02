Polpette di peperoni: la ricetta napoletana

La polpetta è una delle pietanze della tradizione culinaria partenopea più amate dai napoletani. La sua versione classica prevede la carne come ingrediente principale. Ma ci sono numerose varianti vegetariane o miste, altrettanto squisite. Oggi vi proponiamo le polpettine di peperoni, che unisce la carne macinata a questo favoloso. Ideali per una cena una cena in compagnia, potete portarle in tavola come antipasto o secondo piatto... a voi la scelta!

Curiosità: qual è l’origine della parola “polpetta”? Qualcuno dice che derivi dal francese “paupière” (cioè “palpebra”) perché nel prepararle si compie con le mani un movimento molto simile a quello fatto dalle palpebre che si chiudono. Qualcun altro, invece, ritiene che il nome derivi dal tipo di carne che un tempo si utilizzava per realizzare le polpette: la parte più tenera del vitello o del cervo, ossia, la polpa.

La ricetta delle poplette di peperoni

Ingredienti:

1 kg di peperoni (rossi, gialli e verdi)

1/2 kg di carne macinata

pane grattugiato

3 uova

formaggio grattugiato

mollica di pane

basilico

Preparazione:

Si fanno delle comuni polpette alla napoletana, con carne macinata, mollica di pane, parmigiano, sale, basilico, uova, e se piace anche qualche pezzettino di aglio. Le polpette vanno fatte a forma ovale. Arrostire i peperoni, pelarli bene e tagliarli a fette larghe. Avvolgere ogni polpetta (cruda) in una fetta di peperoni, mettili in una teglia oleata facendone un solo strato, cospargerle di pane grattato e un filo di aglio oppure un pezzetto di gradina su ogni rotolo. Mettere in forno a fuoco moderato per circa un’ora, infine accendere qualche minuto il grill lentamente per farle dorare sopra. Ecco pronte le vostre polpette.

Fonte della ricetta: “Frijenno magnanno. Le mille e una… ricetta”, raccolta di ricette tipiche campane presentata da Luciano De Crescenzo