Polpette di patate e salmone affumicato: golose e veloci

Golosissime e veloci da preparare, fritte o al forno, le polpette di patate e salmone affumicat0 sono perfette sia come secondo gustoso che come antipasto sfizioso.

Poche mosse e pochissimi ingredienti, vi garantiranno un risultato davvero sorprendente.

Vediamo insieme come preparare le polpette di patate e salmone affumicato:

Ingredienti (12-15 polpette medie da antipasto)

3 patate medie (scegliete patate più vecchie, che risulteranno più asciutte)

100 gr di salmone affumicato a fettine

sale

prezzemolo

pangrattato

olio di semi per friggere (oppure un filo d'olio extra vergine d'oliva se preferite la cottura in forno)

Preparazione

Iniziate lavando le patate e poi lessandole con tutta la buccia in un pentolino con abbondante acqua. Una volta che le le patate saranno ben cotte e morbide, scolatele e pelatele (facendo attenzione a non scottarvi).

Mettete le patate in una ciotola capiente, schiacciatele con una forchetta e poi aggiungete un bel pizzico di sale, il prezzemolo tritato e il salmone affumicato sminuzzato. Mescolate tutto fino a ottenere un composto morbido e ben amalgamato.

Con l'impasto ottenuto, formate tante piccole polpette. Passatele nel pangrattato, facendo attenzione a ricoprirne bene tutti i lati e poi friggetele in una padella dai bordi alti, in abbondante olio bollente. Tiratele via con un mestolo forato solo quando saranno ben dorate e croccanti.

Se preferite la cottura in forno, procedete in questo modo: una volta impanate le polpette, disponetele su una leccarda coperta da carta forno, irroratele con un filo d'olio extra vergine di oliva e cuocete in forno già caldo a 200° (ventilato) per 15-20 minuti, finché saranno ben dorate.

Gustate le vostre polpettine di patate e salmone ben calde oppure a temperatura ambiente, sono sempre gustosissime!