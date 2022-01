Ingredienti 200 gr di baccalà

3 patate medie

1 spicchio d'aglio

1 cucchiaio di vino bianco

1 cucchiaio di olio extra vergine di oliva

sale e pepe

prezzemolo

pangrattato

olio di semi per friggere



Procedimento

Lavate le patate, mettetele a cuocere in una pentola capiente coperte d'acqua. Quando saranno ben cotte e morbide, scolatele e pelatele, facendo attenzione a non scottarvi.

Intanto preparate il baccalà. Eliminate pelle e spine da ogni trancio. Lavatelo delicatamente e tamponatelo con carta assorbente, poi adagiatelo in un tegame e aggiungete olio e vino bianco. Cuocete bene i tranci di baccalà, finché non saranno morbidi e tutti i liquidi saranno evaporati. Il pesce dovrà risultare ben asciutto. A questo punto sminuzzatelo con una forchetta fino a ridurlo in pezzi piccolissimi (come vedete in foto).

Aggiungete le patate nel tegame e schiacciatele sempre con una forchetta, mescolando per amalgamare bene tutto. Insaporite con sale e pepe e poi con prezzemolo e aglio tritati finemente. Mescolare ancora per ottenere un bel composto omogeneo.

Formate delle polpettine di misura media (adatte a un antipasto) e passatele nel pangrattato, avendo cura che risultino ben panate.

Friggete in una padella dai bordi alti e con abbondante olio bollente. Cuocete le vostre polpette di patate e salmone (rigirandole ogni tanto) finché non saranno belle croccanti e dorate. Tiratele via dall'olio con un mestolo forato e adagiatele, man mano, su un piatto coperto di carta paglia o carta assorbente. Gustale ben calde o a temperatura ambiente, sono sempre buonissime!

Per la cottura in forno: una volta panate, adagiate le vostre polpette su una leccarda ricoperta da carta forno, irroratele con un filo d'olio e poi cuocetele in forno già caldo a 200° (meglio se in modalità 'ventilato') per 15-20 minuti, finché non saranno ben dorate.

Polpette di patate e baccalà, croccanti fuori e morbidissime dentro: l'antipasto perfetto per ogni occasione.

