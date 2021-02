Plumcake al doppio cioccolato: ricetta super golosa

Soffice, umido e dal sapore intenso: il dolce perfetto per gli amanti del cioccolato

I veri amanti del cioccolato non possono assolutamente perdere questa ricetta di un plumcake davvero irresistibile.

Sofficissimo, umido e dal sapore intenso: questo Plumcake al doppio cioccolato è un dolce davvero golosissimo, ma anche semplice da fare.

Vediamo insieme come realizzarlo:

Ingredienti

3 uova a temperatura ambiente

170 gr di zucchero

130 gr di cioccolato fondente

100 ml di olio di semi

130 ml di latte

30 ml di liquore Rum o Amaretto (oppure di succo d'arancia)

40 gr di cacao

180 gr di farina

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

una bustina di lievito istantaneno per dolci (16 gr)

60 gr di cioccolato al latte (freddo di frigorifero)

zucchero a velo per decorare

Preparazione

Per prima cosa, sciogliete il cioccolato fondente a bagnomaria e lasciatelo intiepidire.

Montate uova e zucchero con le fruste elettriche fino a ottenere un composto chiaro, gonfio e spumoso. Aggiungete poi il cioccolato fuso e mescolate delicatamente. Unite anche la vaniglia e poi l'olio, il latte e il liquore a filo. Aggiungete ora farina, cacao e lievito setacciati insieme. Mescolate sempre delicatamente fino a ottenere un composto omogeneo e liscio.

Aggiungete all'impasto il cioccolato al latte freddo e tritato grossolanamente con un coltello. Mescolate e poi versate tutto nello stampo da plumcake precedentemente oliato e infarinato (o foderato con carta forno).



Cuocete in forno già caldo a 170° per circa 45 minuti. Prima di sfornare, verificate la cottura infilando uno stecchino nel cuore del dolce, che dovrà uscirne asciutto. In caso contrario, proseguite la cottura ancora qualche minuto. Lasciate raffreddare completamente il vostro Plumcake al doppio cioccolato prima di sformarlo sul vassoio. Decoratelo con zucchero a velo e buona colazione!

Clicca qui per le ricette di tanti dolci golosi perfetti per la colazione