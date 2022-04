Pizzette fritte con cipolle e olive nere: la ricetta napoletana

Una variante delle classiche pizzette fritte napoletane con il ripieno di ricotta, fiordilatte e salame. Questa versione prevede una squisita farcitura con cipolle bianche saltate in padella e olive nere snocciolate. Sono perfetto come sfizioso antipasto o per un aperitivo in compagnia. Ecco la ricetta con tutti i passaggi per prepararle.

Ingredienti

Per la pasta:

1 l di acqua

1kg gr di farina (70% di farina 00 e 30% di farina 0)

10 gr lievito di birra

20 gr di sale

Per la farcitura:

1 kg di cipolle bianche

500 gr di olive nere

olio d’oliva sale

olio per friggere

Procedimento

Versare l'acqua in un recipiente abbastanza grande. Sciogliere prima il lievito e poi il sale. Dopodiché versare la farina 00 e solo quando questa comincerà a solidificarsi aggiungere quella 0. L'impasto deve essere molto soffice. Lasciare crescere per 13/14 ore (il tempo dipende dalla temperatura esterna) ed ecco pronto il vostro impasto per la pizza. Una volta preparata la pasta per la pizza, stenderla sottile, a parte far saltare le cipolle in padella, e snocciolare le olive nere. Con un piattino piccolo tagliare tanti cerchi di pasta e su ognuno di esso mettere un cucchiaio di cipolle e un pizzico di olive snocciolate, coprire con un altro cerchio di pasta avendo cura di sigillare i bordi dei due cerchi di pasta con la punta di una forchetta quindi friggere in abbondante olio molto caldo, quando sono dorate, sollevatele e mettete in un piatto con carta assorbente. Servitele calde.

Fonte della ricetta: “Frijenno magnanno. Le mille e una… ricetta”, raccolta di ricette tipiche campane presentata da Luciano De Crescenzo