Pizza di scarole e baccalà: la ricetta speciale

Oggi vi proponiamo una variante deliziosa della meravigliosa pizza di scarole, che vede l'aggiunta di baccalà al ripieno. Un incontro di sapori davvero speciale, tutto da provare.

Vediamo insieme come preparare la pizza di scarole e baccalà

Ingredienti (stampo 26 cm)

1/2 kg di pasta per pizza (se vi occorre la ricetta, trovate la nostra cliccando qui)

1 cespo di scarola liscia

15-20 olive nere denocciolate e tagliate a metà

1 cucchiaio di capperi dissalati

olio extravergine di oliva

sale

1 spicchio d'aglio

300 gr di baccalà già pulito (senza pelle, sfilettato e tagliato a pezzi o a grandi listarelle)

Preparazione:

Pulite e lavate le scarole, lessatele in acqua salata per qualche minuto e poi scolatela molto bene. Fate soffriggere l'aglio e l'olio in una padella ampia, versatevi dentro le scarole, i capperi dissalati e le olive tagliate a metà. Fate cuocere a fuoco dolce, salate, se necessario, poco prima che la cottura sia ultimata. A cottura quasi ultimata, aggiungete i tocchettoni di baccalà, cuocete ancora solo qualche istante (la cottura del pesce terminerà in forno) poi spegnete e lasciate intiepidire.

Intanto, dividete in due panetti l'impasto per la pizza. Stendete con le mani uno dei panetti in una teglia da forno unta d'olio, adagiate sopra le scarole con il baccalà e distribuite bene il ripieno su tutta la superficie. Ricoprite con il secondo panetto ben steso (in un disco sottile), avendo cura di far aderire bene i bordi dei due impasti.

Spennellate la superficie della pizza con un po' d'olio e cuocete in forno già caldo a 200° per circa mezz'ora, verificando che la pizza sia sia cotta uniformemente. Sfornate la vostra pizza di scarole e baccalà e, mentre è ancora bollente, passate sulla superficie un tovogliolino bagnato (questo passaggio renderà la pizza ancora più morbida). Fate riposare la pizza qualche minuto e poi servitela.

