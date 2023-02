Pizza rustica di patate: la ricetta napoletana

A metà strada tra una pizza e un rustico, la pizza di patate è un piatto golosissimo e veloce da preparare. Ideale per una cena improvvisata in compagnia. Vediamo quali ingredienti occorrono, e qual è il procedimento per realizzarla.

Ingredienti:

500 gr di farina

500 gr di patate

100 gr di burro

125 gr di zucchero

3 uova sale

1 dado di lievito

300 gr di provola

100 gr di mortadella

Preparazione:

Mettere la farina a fontana sulla spianatoia, il sale e lo zucchero nel centro, il burro. Schiacciate le patate già lessate ed incominciare ad impastare, dopo aggiungere la uova ed il lievito, e impastare bene. Spalmare il fondo e i lati della teglia di 30 cm di diametro, stendere metà del composto, poi la mortadella e la provola tagliata a listarelle. Coprire con l’altra metà del composto, far lievitare fino a che la pizza ha raggiunto l’oro della teglia. Dopo infornare per 40 minuti a 180°.

Fonte della ricetta: “Frijenno magnanno. Le mille e una… ricetta”, raccolta di ricette tipiche campane presentata da Luciano De Crescenzo