Pizza di riso (salata): la ricetta napoletana

La pizza di riso è una via di mezzo tra uno sformato e una pizza. Un piatto originale fatto interamente di riso (e non farina di riso). Questo viene utilizzato al posto della pasta lievitata e farcito con ingredienti a piacere che possono essere sostituiti a seconda dei gusti. La ricetta è tratta da “Frijenno magnanno. Le mille e una… ricetta”, raccolta di ricette tipiche campane presentata da Luciano De Crescenzo. Scopriamo quali sono gli ingredienti e il procedimento per realizzarla.

Ingredienti:

400 gr di riso

1 misurino e mezzo di olio

cipolla tritata

una pelata passata

sale

basilico

1 uovo

romano

parmigiano

burro

pane grattugiato

mozzarella

polpettine fritte

piselli

prosciutto cotto

Procedimento:

Far soffriggere un poco di cipolla tritata con un misurino e mezzo di olio, poi aggiungere una pelata passata, sale e basilico. Far cuocere lentamente per un poco, poi allungare con acqua e far cuocere al dente il riso, facendo assorbire tutto il il sugo. Versare poi il riso in una zuppiera e mettere un uovo sbattuto con pepe, romano e parmigiano grattugiato, mischiare il tutto. Imburrare un ruoto e spargerci del pane grattugiato, versarsi poi metà del riso e disporre sopra dadini di mozzarella, polpettine fritte precedentemente, piselli fatti insaporire nel burro e qualche fetta di prosciutto tagliuzzata. Coprire con il riso rimasto, e spolverizzare con il pan grattato e dei fiocchetti di butto. Cuocere a forno moderato per circa mezz’ora.