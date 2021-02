La speciale pizza "Quartieri Spagnoli" va in tour

Nata da un'idea di Sasi Visone in collaborazione con Gino Sorbillo, sarà il fuori menu, per un'intera settimana, di diverse pizzerie campane. "Portiamo lontano il nome del quartiere, abbattendo tutti i pregiudizi"

E' partito il 18 febbraio lo speciale tour della pizza 'Quartieri Spagnoli'. Nata dalla collaborazione tra Sasi Visone (ideatore della ricetta, ma anche della pagina facebook Quartieri Spagnoli Official) e Gino Sorbillo, la pizza è dedicata proprio al popolare quartiere partenopeo allo scopo di abbattere stereotipi e pregiudizi.

Il 'tour' è iniziato dalla pizzeria Regina Farina di Portici ma, nei prossimi giorni, sarà il "fuori menù" di un'intera settimana di tante altre pizzerie campane.

"Se la pizza piacerà ai clienti - spiega Visone - entrerà poi a far parte in modo definitivo del menu dei locali in cui farà tappa".

Oltre alla pizza, è in tour anche la t-shirt dedicata ai Quartieri Spagnoli: "A indossarla per sposare la causa, anche tanti artisti italiani come Piero Pelu, Emma Marrone, Mara Venier, Eros ramazzotti, Serena Rossi ed Elodie"

"Saremo virtualmente presenti - conclude Visone - anche a Parigi, Londra e New York dove i nostri amici pizzaioli ci regaleranno la loro versione della pizza. Il nostro intento è di portare lontano il nome del nostro quartiere con un adesivo, una t-shirt, una bottiglia di vino o una buona pizza: la cosa fondamentale è che le persone capiscano che il quartiere e in evoluzione e che vogliamo scrollarci di dosso i soliti stereotipi".