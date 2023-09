Sorbillo, ecco la pizza al granchio blu: "È buonissima"

È nata la nuova pizza con il granchio blu di Gino Sorbillo. A renderlo noto è stato lo stesso pizzaiolo partenopeo.

"È buonissima - spiega Sorbillo - il granchio blu è più buono del granchio tradizionale. La pizza è bianca con il fiordilatte di Napoli, basilico fresco, succo limone di Amalfi Igp e granchio blu cotto a vapore".

Il granchio reale blu, granchio blu o granchio azzurro è un crostaceo della famiglia dei Portunidi. È una specie autoctona delle coste atlantiche del continente americano e non dovrebbe trovarsi nel nostro ecosistema. È balzato agli onori della cronaca soprattutto per i problemi che la sua presenza sta generando nelle nostre acque: in particolare i granchi blu danneggiano l'attività dei pescatori perché tagliano le reti da pesca con le chele, si cibano degli avannotti (i piccoli dei pesci) e distruggono gli allevamenti di molluschi come cozze e vongole.