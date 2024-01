Una pizza a forma di mano...de Dios: l'idea del maestro pizzaiuolo napoletano

Sta facendo furore l’idea del pizzaiolo napoletano Ciro di Maio, che ha realizzato una pizza a forma di “Mano de Dios”: il mitico gol di Diego Armando Maradona ai mondiali di Messico 1986 contro l’Inghilterra diventa una meravigliosa creazione culinaria.

Ciro di Maio, pizzaiolo originario di Frattamaggiore, ha aperto a Brescia la sua “San Ciro”, una pizzeria fucina di progetti sociali. Ma è a Maradona che vuole tributare un omaggio. “Amo Napoli, amo Frattamaggiore, amo la mia terra, amo Maradona e per questo ho deciso di creare questa pizza, per dedicarla alla mia gente e a chi ama la pizza”, dice Ciro di Maio, orgoglioso della propria creatura. Lui spiega: “La mozzarella sul palmo della mano è come il mondo, come se il mondo stesso fosse capace di esser bloccato dalla Mano de Dios, dalla mano di Maradona che tutti abbiamo amato”.

Com’è la pizza

La pizza fatta a forma di mano tiene sul palmo un’enorme e succosa mozzarella di Bufala Campana dop di Mondragone, decorata con una scarpetta di pomodorini datterini fatti direttamente alla San Ciro, basilico fresco in uscita e olio dop Terra di Bari a sigillare una pizza unica, semplice ed emozionante.

Ciro ha presentato sui social la propria idea con un video nel quale racconta in napoletano la propria creatura, in pochi minuti ha ricevuto centinaia di like ed è diventato virale, come peraltro è capitato anche ad altri video di Ciro.