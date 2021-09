Un piatto a base di medusa: l'innovativa (e singolare) idea dello chef stellato

La sperimentazione è del noto chef "stellato" Gennaro Esposito. Un piatto a base sorprendentemente di medusa, circondata però da prodotti di tutti i giorni.

"Tra scetticismo e curiosità – introduce la sua creazione Esposito – vi presento il mio piatto realizzato con la medusa", che viene calata "in prodotti quotidiani". "Ho immaginato un piatto da fare in casa, magari in una giornata d’estate di ritorno dal mare. Un piatto interamente giocato sui contrasti che il palato percepisce in modo netto e piacevole", aggiunge ancora lo chef, che poi spiega nel dettaglio gli ingredienti.

"La freschezza del pesto a base di fiori di zucchine semplicemente sbollentati, raffreddati e pestati con pinoli, gherigli di noci, basilico e olio evo. La mineralità dei pomodorini del Vesuvio arrostiti. La croccantezza della zucchina cruda, tagliata a listarelle, che si sposa perfettamente con la consistenza piacevolmente gelatinosa della medusa e ne mitiga la sapidità". "Infine – conclude – il nodo di mozzarella di Bufala, dolce e cremoso, perfetto in opposizione alla callosa trasparenza della medusa, che restituire al palato il giusto equilibrio".

Esposito fa anche una sottolineatura a margine della sua invenzione: "Voglio specificare, visto che me l’avete chiesto in tanti, che attualmente le meduse in Europa e quindi anche in Italia non sono ancora autorizzate per uso alimentare. L’idea di poterle mangiare ci terrorizza, ma in realtà è solo perché nessuno ce l’ha mai servite!". Un precursore oppure un'idea destinata rapidamente a tramontare?