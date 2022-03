Categoria Secondo

Dosi 4 persone Ingredienti 800 gr circa di pesce spada in tranci 4 patate grandi o 6 medie olio extra vergine di oliva 1/2 bicchiere di vino bianco sale e pepe (facoltativo) spezie (noi abbiamo usato rosmarino e semi di finocchio)

Procedimento

Preparare il pesce spada con le patate al forno è davvero semplicissimo.

Iniziate accendendo il forno e portandolo alla temperatura di 200° gradi. Procedete poi con la pulizia delle patate: pelatele, lavatele, asciugatele e tagliatele in spicchi di media grandezza (come vedete nelle nostre foto). Mettetele in una ciotola e conditele con un filo d'olio, sale, pepe (se lo gradite) e le spezie che avete scelto (noi abbiamo usato rosmarino e semi di finocchio, ma andranno benissimo anche timo, prezzemolo, origano o erbe cipollina). Mescolate bene e poi versate tutto sulla leccarda foderata con carta forno.

Cuocete le patate per 15-20 minuti (le patate dovranno essere almeno a 3/4 della cottura) e intanto dedicatevi al pesce spada. Lavate ogni trancio sotto l'acqua corrente, poi tamponatelo e infine conditelo con olio, un pizzico di sale e con le spezie utilizzate per le patate.

Sfornate le patate, portate la temperatura del forno a 180° e adagiate nella leccarda anche i tranci di pesce ben conditi. Unite il vino bianco e infornate nuovamente, cuocendo fino a portare completa cottura sia il pesce che le patate (circa 15 minuti, ma il tempo effettivo dipenderà dalla grandezza dei tranci e da quella degli spicchi di patate, quindi fate attenzione) Solo se necessario, durante la cottura, aggiungete un filo d'acqua. Sfornate e servite subito il vostro pesce spada con patate al forno.

NB. I tempi di cottura sono indicativi, perché dipenderanno molto dalla grandezza degli spicchi di patate che realizzerete a da quella dei tranci di spada che avete acquistato.

La ricetta

Il pesce spada con patate al forno è un secondo (o piatto unico) molto semplice da preparare: pochi ingredienti per portare in tavola un piatto ricco e gustoso.

