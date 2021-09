Pesce spada a bagnomaria: la ricetta napoletana

Molti pensano che la cottura a bagnomaria sia una cottura ‘ospedaliera’, in realtà è uno dei metodi di cottura che salta di più questo pesce meraviglioso. Il pesce spada a bagnomaria è, infatti, una piatto leggero e genuino, ma anche gustoso e saporito. Un pietanza che piace tanto ai grandi ma anche ai più piccoli. La ricetta prevede pochi e semplici ingredienti che restituiscono al piatto un sapore davvero unico e delicato. Scopriamo insieme come realizzarlo!

Ingredienti:

pesce spada a fette

olio extravergine di oliva

prezzemolo

aglio

parmigiano grattugiato

sale

Procedimento:

Prendere le fette di pesce spada, pulirle e metterle da parte. In un piatto fondo mettere un pò di olio, del prezzemolo, uno spicchio d’aglio e un bel pò di parmigiano grattugiato. Adagiare sopra le fette di pesce spada coprendo con lo stesso condimento di sotto. In una pentola piena d’acqua in ebollizione metter il piatto con il pesce lasciandolo bollire per 35 minuti. ?

Fonte della ricetta: “Frijenno magnanno. Le mille e una… ricetta”, raccolta di ricette tipiche campane presentata da Luciano De Crescenzo