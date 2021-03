Le penne con ricotta e salsiccia sono un primo velocissimo da preparare ma anche ricco e goloso. Perfette come salva-pranzo o salva-cena!

Vediamo insieme come prepararle:

Ingredienti per 2 persone:

160 gr di penne (lisce o rigate, come preferite)

1 salsiccia di maiale

150 gr di ricotta

1/2 bicchiere di vino bianco

pepe

1 spicchio d'aglio

2 cucchiai di parmigiano grattugiato

Preparazione

Eliminate il budello dalla salsiccia e poi sbriciolatela. Mettetela in una padella capiente con lo spicchio d'aglio e fatela rosolare a fiamma dolce un minuto (come vedete nella prima foto), rigirando spesso. Non c'è bisogno di aggiungere olio o burro, il grasso della salsiccia basterà. Eliminate l'aglio e versate il vino bianco, lasciate sfumare e poi portate a cottura la salsiccia.

Intanto cuocete le penne in abbondante acqua bollente e salata.

Mentre cuoce la pasta, preparate anche la crema di ricotta mescolandola in una terrina con il parmigiano, un po' di pepe e qualche cucchiaio d'acqua di cottura delle penne. Mescolate fino a ottenere una bella crema saporita. Versate la crema di ricotta nella padella con la salsiccia e mescolate, pochi secondi a fiamma dolce, per fare insaporire.

Scolate le penne al dente (tenete da parte poca acqua di cottura), versatele nella padella con ricotta e salsiccia e mescolate, sempre pochi secondi ma a fiamma viva, fino a condirle a dovere, solo se necessario aggiungete qualche cucchiaio di acqua tenuta da parte. Servite subito.

