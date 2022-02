Patate al vino bianco: la ricetta napoletana

Adatte sia per i grandi che per i piccini, le patate al vino bianco sono un contorno tipo napoletano, ideale per accompagnare sia secondi di carne che di pesce. Un piatto semplice e soprattutto facilissimo da preparare. Di seguito la ricetta per realizzarle.

Ingredienti per 4 persone:

1 kg di patate

1 l di vino bianco

1 cipolla di medie grandezze

olio

sale

pepe

Procedimento:

Si fa soffriggere la cipolla nell’olio, poi si aggiungono le patate tagliate a pezzi grossi, si girano un poco nell’olio e poi si coprono di vino bianco e si fanno cuocere a fuoco lento finché non si è asciugato il vino lasciando (se piace) un bel sughetto denso.

Fonte della ricetta: “Frijenno magnanno. Le mille e una… ricetta”, raccolta di ricette tipiche campane presentata da Luciano De Crescenzo