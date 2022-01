Patate ripiene: la ricetta napoletana

Gratinate fuori e con un cuore morbido e filante all'interno, le patate ripiene sono una ricetta napoletana davvero irresistibile. Amate sia dai grandi che dai piccini, possono essere servite sia come contorno sostanzioso che come secondo goloso, magari accompagnate da un contorno di verdura. Un piazzo squisito, ma anche facile e veloce da preparare. Di seguito la ricetta con tutti i passaggi per realizzarle.

Ingredienti per 4 persone:

8 patate grosse

100 gr di prosciutto

1 uovo

50 gr di funghi secchi

formaggio grattugiato

prezzemolo

burro

sale

pepe

Procedimento:

Bollire le patate, sbucciarle e scavarle leggermente. Mettere la polpa estratta in una terrina, schiacciarle e mescolarla con il prosciutto tritato, ai funghi cotti nel burro, regolare di sale e pepe, aggiungere il prezzemolo tritato e mescolare il composto con l’uovo. Riempire le patate con il composto e metterle in fila in un ruoto unto di burro. Mettere in forno caldo per circa 20 minuti. Servire le patate calde. Buon appetito!

Fonte della ricetta: “Frijenno magnanno. Le mille e una… ricetta”, raccolta di ricette tipiche campane presentata da Luciano De Crescenzo