Patate alla spagnola: la ricetta napoletana

Le patate alla spagnola sono una squisita ricetta tipica napoletana, ma probabilmente con origini spagnole (come fa intuire anche il nome). Si tratta di un contorno gustoso, facile e veloce da preparare, perfetto per accompagnare un secondo di carne o di pesce. Di seguito vi indichiamo la ricetta con tutti i passaggi per realizzarle.

Ingredienti:

800 gr di patate

1 spicchio di aglio

1 cipolla

olio

sale

pepe

brodo

Procedimento:

Tagliate le patate sottili dopo averle pulite e lavate. Fate riscaldare l’olio in un tegame, quando sarà fumante, unire le patate e lasciatele cuocere per 10 minuti girandole spesso fino a quando non saranno dorate. Sulle patate affettate le cipolle aggiungendo anche l’olio, l’aglio e il prezzemolo tritato, condite con sale e pepe, e bagnate con 4 decilitri di brodo. Non girate ma agitate il tegame per distribuire il liquido. Coprite e cuocete a fuoco lento finché le patate saranno tenere. Durante la cottura agitate spesso il tegame in modo che non attacchino.

Fonte della ricetta: “Frijenno magnanno. Le mille e una… ricetta”, raccolta di ricette tipiche campane presentata da Luciano De Crescenzo