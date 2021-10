Patane e cipolla: la ricetta del contorno napoletano

Patane e cipolla (patate e cipolla) in padella sono un contorno tipico napoletano facile e saporito, e che piace a tutti. La ricetta è ideale per accompagnare sia i secondi di carne che di pesce. Per realizzarla potrete scegliere tra le cipolle rosse, le cipolle bianche e quelle dorate, a seconda del gusto personale. Di seguito vi indichiamo tutti i passaggi per preparalo.

Ingredienti (per 4 persone):

1 Kg di patate 3 cipolle (rosse, bianche o dorate)

1 mazzetto di prezzemolo

4 spicchi d’aglio

1/2 bicchiere d’olio

sale

pepe

Procedimento:

Sbucciare le patate, lavarle e tagliarle a spicchi. Sbucciare le cipolle, affettarle e metterle in un tegame largo con olio e aglio. Indorare, togliere l’aglio ed aggiungere le patate. Cospargere sale e pepe e prezzemolo sminuzzato sulle patate. Coprire il tegame e cuocere lentamente per circa 45 minuti, mescolando di tanto in tanto con una cucchiarella. Se le patate tendono ad attaccare al fondo del recipiente, aggiungere qualche cucchiaio d’acqua calda.

Fonte della ricetta: “Frijenno magnanno. Le mille e una… ricetta”, raccolta di ricette tipiche campane presentata da Luciano De Crescenzo